У «ВКонтакте» появился второй штаб в Петербурге

У &#171;ВКонтакте&#187; появился второй штаб в Петербурге
Сотрудники компании смогут добраться пешком из одного штаба в другой. Фото: pixabay

В Северной столице открывается еще один штаб компании «ВКонтакте». Он находится в БЦ «У красного моста» по адресу набережная Мойки, 73-79.

В новом штабе будут трудиться специалисты продуктовой и технической команд. Как сообщили в пресс-службе компании, для нужд сотрудников на 5 этаже здания оборудовали 120 рабочих мест и 7 переговорных. Позднее представительство соцсети займет 7 этаж.

Первый петербургский штаб находится в «Доме Зингера». До указанного БЦ сотрудники смогут дойти за 10 минут. Для того, чтобы работники могли передвигаться с комфортом, для них закупят электросамокаты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о крупном сбое в работе соцсети «ВКонтакте».

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