В работе «ВКонтакте» произошел крупный сбой

В работе &#171;ВКонтакте&#187; произошел крупный сбой
Пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбои. Фото: pixabay.com

В работе соцсети «ВКонтакте» 14 января произошел крупный сбой. Пользователи массово жалуются на проблемы при отправке сообщений и попытках входа.

Сбой произошел в районе 17 часов по московскому времени. По данным сайта Downdetector, с неполадками столкнулись жители европейской части России и некоторых городов Сибири и Дальнего Востока.

Социальная сеть сбоит в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Тюмене, Иркутске, Улан-Удэ, Оренбурге, Новосибирске, Хабаровске и других городах.

Пользователи рассказывают о блокировке друзей во «ВКонтакте», пропаже ленты новостей и трудностях при отправке сообщений.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» представила рейтинг самых прослушиваемых исполнителей 2019 года. Топ возглавил исполнитель треков «Мокрые кроссы», «Витаминка» и «Незабудка» Тима Белорусских.

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