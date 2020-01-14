В работе «ВКонтакте» произошел крупный сбой

В работе соцсети «ВКонтакте» 14 января произошел крупный сбой. Пользователи массово жалуются на проблемы при отправке сообщений и попытках входа.

Сбой произошел в районе 17 часов по московскому времени. По данным сайта Downdetector, с неполадками столкнулись жители европейской части России и некоторых городов Сибири и Дальнего Востока.

Социальная сеть сбоит в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Тюмене, Иркутске, Улан-Удэ, Оренбурге, Новосибирске, Хабаровске и других городах.

Пользователи рассказывают о блокировке друзей во «ВКонтакте», пропаже ленты новостей и трудностях при отправке сообщений.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» представила рейтинг самых прослушиваемых исполнителей 2019 года. Топ возглавил исполнитель треков «Мокрые кроссы», «Витаминка» и «Незабудка» Тима Белорусских.