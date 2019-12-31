«Вконтакте» рассказала о самых популярных треках ушедшего года

Клип Тима Белорусских "Витаминка" стал одним из самых просматриваемых на российском YouTube. Фото: pixabay.com

Клип Тима Белорусских "Витаминка" стал одним из самых просматриваемых на российском YouTube. Фото: pixabay.com

Социальная сеть «Вконтакте» представила собственный рейтинг самых прослушиваемых исполнителей уже прошлого, 2019 года.

Самым популярным исполнителем признан Тима Белорусских, с его покорившими все рейтинги треками «Мокрые кроссы», «Витаминка» и «Незабудки». Суммарно 21-летний белорусский певец набрал более миллиарда прослушиваний «Вконтакте» и стриминговом сервисе BOOM.

Кроме того, «Вконтакте» отметила молодого артиста JONY в номинации «Прорыв года» и его композиции «Комета», «Лали» и «Аллея». Социальная сеть также выделила звание «Выбор пользователей», победителем в котором стал Jha Khalib — юзеры чаще всего репостили его песни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самыми знаменитыми пользователями социальной сети TikTok названы Ольга Бузова и Егор Крид.