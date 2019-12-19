TikTok назвал Бузову и Крида самыми популярными знаменитостями платформы

Социальная сеть решила подвести итоги года и назвать самые громкие видео и челленджи.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Самыми популярными видео на платформе стали ролики с броском мяча в баскетбольную корзину, операция на апельсине, а также процесс создания красивой прически.

Пользователи TikTok показали, как они менялись или взрослели, а также танцевали под хиты Little Big. Самыми популярными знаменитостями стали Ольга Бузова, под «Водицу» которой танцевали пользователи, Егор Крил, актер Андрей Гайдулян и группа Little Big. В номинации «Прорыв года» победителем назвали Михаила Галустяна, который всего за несколько недель набрал полмиллиона подписчиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школьница пыталась записать видео и упала с большой высоты. Девочка сидела на подоконнике возле открытого окна.