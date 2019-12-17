Школьница пыталась записать видео и упала с большой высоты

Девочка сидела на подоконнике возле открытого окна.

Об этом стало известно сегодня, 17 декабря. Девочка 12 лет записывала видео для социальной сети TikTok. Она сидела на подоконнике рядом с открытым окном и в какой-то момент выпала из окна девятого этажа и разбилась насмерть. Ее тело нашла бездыханным местная жительница, которая проходила мимо в момент инцидента. Родители школьницы отметили, что все время говорили ребенку быть осторожнее, но она не обращала внимания на предупреждения.

Сотрудники правоохранительных органов убеждены, что причиной смерти стала случайность. Девочка отличалась своей жизнерадостностью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец упал на рельсы на станции «Достоевская». К счастью, он не угодил под колеса поезда и был поднят на платформу. Движение по оранжевой ветке пришлось временно приостановить – поезде ездили только от «Улицы Дыбенко» до «Площади Александра Невского».