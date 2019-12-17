Школьница пыталась записать видео и упала с большой высоты

Школьница пыталась записать видео и упала с большой высоты
Фото: pixabay.com 

Девочка сидела на подоконнике возле открытого окна.

Об этом стало известно сегодня, 17 декабря. Девочка 12 лет записывала видео для социальной сети TikTok. Она сидела на подоконнике рядом с открытым окном и в какой-то момент выпала из окна девятого этажа и разбилась насмерть. Ее тело нашла бездыханным местная жительница, которая проходила мимо в момент инцидента. Родители школьницы отметили, что все время говорили ребенку быть осторожнее, но она не обращала внимания на предупреждения.

Сотрудники правоохранительных органов убеждены, что причиной смерти стала случайность. Девочка отличалась своей жизнерадостностью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец упал на рельсы на станции «Достоевская». К счастью, он не угодил под колеса поезда и был поднят на платформу. Движение по оранжевой ветке пришлось временно приостановить – поезде ездили только от «Улицы Дыбенко» до «Площади Александра Невского».

видео школа
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экс-игрок «Зенита» считает, что футболисты не воспринимают Семака ...
Тарантино не будет снимать новый «Звездный путь»
Российские хоккеистки снялись обнаженными для календаря
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Школьница пыталась записать видео и упала с большой высоты
Адвокат Соколова прокомментировал слухи о готовности ...
Под Будогощью в аварии пострадали несколько человек
Дорожников Ленобласти просят ликвидировать свалку в Тихвинском районе