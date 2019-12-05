Петербуржец упал на рельсы на станции «Достоевская»

Ему помогли подняться на платформу.

Все случилось сегодня вечером, 5 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте», а также в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен». Инцидент произошел примерно в половину восьмого вечера на станции метро «Достоевская» – мужчина по непонятной причине упал на рельсы. К счастью, он не угодил под колеса поезда и был поднят на платформу. Движение по оранжевой ветке пришлось временно приостановить – поезде ездили только от «Улицы Дыбенко» до «Площади Александра Невского». В скором времени его должны восстановить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейские не нашли ни одной бомбы в метро Петербурга. Было принято решение на закрывать станции и не зря – никаких опасных предметов обнаружено не было.