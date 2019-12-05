Полицейские не нашли ни одной бомбы в метро Петербурга

Было принято решение на закрывать станции и не зря – никаких опасных предметов обнаружено не было.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Обо всем сообщает «Мойка78», ссылаясь на пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен». Анонимы сообщили, что на 22 станциях находятся бомбы. Петербуржцев решили не эвакуировать, но объекты все равно проверили. В результате ничего не нашли, метро продолжило работать в штатном режиме.

Напоминаем, что за сегодня «заминировали» десятки зданий. Так, школьников вывели из учебных учреждения, пациентов – из больниц, а посетителей культурных мероприятий – из музеев и соборов. Волна угроз захлестнула город уже как неделю.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «заминированные» медучреждения Петербурга и Ленобласти не пускают пациентов. У детской поликлиники в области находятся правоохранители. К зданию приехали сразу несколько служебных автомобилей.