В «заминированные» медучреждения Петербурга и Ленобласти не пускают пациентов

Сегодня, 5 декабря, неизвестные сообщили о якобы минировании зданий в Петербурге и Ленобласти. Речь идет о Елизаветинской и Городской многопрофильной больницы №2 в Северной столице, а также о детской поликлинике во Всеволожске.

О случившемся рассказали подписчики группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, в медучреждения никого не пропускают. Судя по опубликованным в кадрам, проводилась эвакуация.

У детской поликлиники в области находятся правоохранители. К зданию приехали сразу несколько служебных автомобилей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пострадавших в массовом ДТП на Выборгском. к настоящему моменту известно о двух пострадавших.