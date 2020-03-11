Группа «Время и Стекло» распалась и не поедет в прощальный тур в Россию

Группа &#171;Время и Стекло&#187; распалась и не поедет в прощальный тур в Россию
Артисты попрощались с поклонниками. Фото: https://www.instagram.com/vremyaisteklo/

Артисты дали понять, что каждый займется сольной карьерой.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщает украинская поп-группа «Время и Стекло» в своем Instagram-аккаунте. Надя Дорофеева и Алексей Завгородний сняли видео, в котором объявили о распаде группы. Они отметили, что коллектив существует десять лет и оба артиста чувствуют, что сделали в его рамках все, что могли. Ребята собираются в свободное плавание, но перед этим дадут прощальные концерты в Украине, а вот в Россию группа ехать не планирует.

Поклонники из Москвы и других городов грустят из-за того, что у них не будет возможности попрощаться с «Время и Стекло».

«Жаль, легенды уходят со сцены…»,

— пишут пользователи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рэпер ST подтвердил распад «Ленинграда». О распаде группы объявил лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров ещё в конце марта.

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