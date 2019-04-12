Рэпер ST подтвердил распад «Ленинграда»

О распаде группы объявил лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров ещё в конце марта.

Рэп-исполнитель Александр Степанов, более известный как ST, рассказал какой он вносил вклад в деятельность музыкальной группы и указал на причину распада. Все это он сообщил в интервью, размещенном «Лента.ру».

Музыкант рассказал, что распад «Ленинграда» не является пиар-ходом, призванным для того, чтобы собрать полные залы в предстоящем туре. ST сообщил, что Сергей Шнуров устал «вести этот корабль» и как капитан, он лучше знает что и как делать с группой. «Приказы капитана не обсуждаются», — подчеркнул ST.

Кроме того, рэпер отметил, что на данный момент с группой он гастролирует и ему эта деятельность интересна.

Сергей Шнуров заявил в своем Instagram о распаде музыкальной группы «Ленинград». Также он сообщил, что предстоящий стадионный тур в 2019 году станет прощальным.

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