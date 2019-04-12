Совет Волочковой малоимущим россиянам покидать страну возмутил Пригожина

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин посоветовал балерине “не открывать свой рот” и сказал, что есть много объективных причин, которые не зависят от россиян.

Ранее Анастасия Волочкова публично высказалась, что бедные россияне сами виноваты в том, что оказались за чертой бедности. Им стоит “вставь и выезжать в другие страны”. На что музыкального продюсера Иосиф Пригожин сказал в комментарии “Федеральному агентству новостей”, что в стране могут существовать объективные причины, не зависящие от людей.

Также Пригожин посоветовал Волочковой в следующий раз “не открывать свой рот”, если она не разбирается в том, о чем говорит. Ее слова Пригожин назвал абсолютной чушью.

Продюсер также порекомендовал Волочковой ознакомиться с вопросом бедности в Европе. Там также огромное количество людей находятся за чертой бедности.

Волочкова в свою очередь парировала и сообщила, что имела ввиду то, что во всех проблемах нельзя винить только президента страны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Волочкова посоветовала недовольным “не курить на завалинке бычок”.