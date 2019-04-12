Совет Волочковой малоимущим россиянам покидать страну возмутил Пригожина

Продюсер порекомендовал Волочковой ознакомиться с вопросом бедности в Европе. Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif/
Продюсер порекомендовал Волочковой ознакомиться с вопросом бедности в Европе. Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif/

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин посоветовал балерине “не открывать свой рот” и сказал, что есть много объективных причин, которые не зависят от россиян.

Ранее Анастасия Волочкова публично высказалась, что бедные россияне сами виноваты в том, что оказались за чертой бедности. Им стоит “вставь и выезжать в другие страны”. На что музыкального продюсера Иосиф Пригожин сказал в комментарии “Федеральному агентству новостей”, что в стране могут существовать объективные причины, не зависящие от людей.

Также Пригожин посоветовал Волочковой в следующий раз “не открывать свой рот”, если она не разбирается в том, о чем говорит. Ее слова Пригожин назвал абсолютной чушью.

Продюсер также порекомендовал Волочковой ознакомиться с вопросом бедности в Европе. Там также огромное количество людей находятся за чертой бедности.

Волочкова в свою очередь парировала и сообщила, что имела ввиду то, что во всех проблемах нельзя винить только президента страны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Волочкова посоветовала недовольным “не курить на завалинке бычок”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
анастасия волочкова пригожин шоу-бизнес
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Совет Волочковой малоимущим россиянам покидать страну возмутил Пригожина
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