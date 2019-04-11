Волочкова посоветовала недовольным «не курить на завалинке бычок»

Пользователи Рунета выразили свое возмущение заявлением балерины Анастасии Волочковой, которая в эфире радиостанции «Эхо Москвы» призвала «недовольных» политикой и обстановкой в России покинуть ее. Реакция россиян не заставила себя ждать.

«Иногда лучше просто… садиться на шпагат», — ответила Волочковой в Twitter AnnaBoleyn2011, а пользователь opaque_sugar, написал, что «самая страшная проблема страны в том, что 95% населения до сих пор не освоили шпагат». «Эти российские „избранные“ считают, что у них какое-то эксклюзивное право на страну», — добавила комментарий Aljeshina.

Напомним, что в интервью Алексею Гусарову на радиостанции «Эхо Москвы» Анастасия Волочкова всех, «кому здесь не так» уехать из страны. На вопрос Гусарова, о том что делать 20 миллионам россиян, влачащих бедное существование, балерина ответила, что они должны больше работать, а «не курить на завалинке бычок».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Волочкова уличила задержанного сенатора Арашукова в обмане.