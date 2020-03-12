Врачи рассказали кто находится в зоне риска по заболеваниям почек

Каждому третьему человеку грозит хроническая болезнь почек. Но многие даже не подозревают об этом. При болезнях почек нет явно выраженных симптомов, и из-за этого у хроническая болезнь почек очень высокие показатели смертности во всем мире. Данная болезнь есть примерно у 10-13% людей. И большая их часть даже не подозревает, что происходит с их здоровьем. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на руководителя отделения урологии НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России, доктора медицинских наук, профессора Александра Теплова.

В России проблемы с почками диагностированы у 36% жителей в возрасте старше 60 лет, у 16% взрослого населения и 26% людей трудоспособного возраста у которых имеются проблемы с сердцем.

Среди симптомов болезни почек наблюдаются снижение количества выделяемой мочи, отеки век, потеря аппетита, тошнота, высокое давление, усталость и чувство холода.

В зоне риска находятся люди, которые имеют лишний вес, диабет и сердечные проблемы. Гипертония и курение также влияют на появление болезни.

Из-за того, что почки — терпеливый и молчаливый орган, людям нужно проявлять сознательность и заботиться о своем здоровье и пока ничего не болит. Для этого стоит раз в год сдавать анализ мочи.

Напомним, всемирный день почки отмечается 12 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи из Петербурга провели уникальную операцию и спасли ребенка с раком почки.