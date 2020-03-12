Яна Рудковская рассказала, как себя чувствует на карантине

Яна Рудковская рассказала, как себя чувствует на карантине
Рудковская отменила планы из-за коронавируса. Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/

Продюсер после поездки во Францию вынуждена сидеть дома две недели.

Об этом стало известно 12 марта. О своем времяпрепровождении и самочувствии продюсер Яна Рудковская рассказывает в Instagram-аккаунте. Она отметила, что после поездки во Францию попала на карантин из-за опасности заражения новым коронавирусом.

Рудковская заявила, что с ней все хорошо и она не чувствует себя больной. Изоляция от общества не приносит дискомфорта. Несмотря ни на что, продюсер продолжает работать, но находясь дома.

Для того, чтобы поддерживать себя в тонусе, знаменитость делает физические упражнения. Поклонники рады, что Рудковская в порядке и скоро вернется к обычной жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская отправилась в Эрмитаж, чтобы нагулять аппетит. Она не смогла посмотреть все залы, зато захотела поесть.

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