Рудковская отправилась в Эрмитаж, чтобы нагулять аппетит

Она не смогла посмотреть все залы, зато захотела поесть.

Об этом стало известно сегодня, 8 января. Обо всем продюсер Яна Рудковская в своем Instagram-аккаунте. Она рассказала, что побывала в Эрмитаже, но не смогла одолеть 22 километра культурного маршрута. Рудковская не смогла побывать во всех выставочных залах, но под конец прогулки захотела поесть.

«В Эрмитаже 22 километра не прошла, каюсь, но аппетит нагуляла хороший — это факт»,

− подписала она снимок из музея.

Чтобы перекусить, Рудковская поехала в ресторан отеля «Астория». В комментариях поклонники отметили, что мало кому удается за раз посмотреть все картины и ценности Эрмитажа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что билет в Эрмитаж для иностранцев подорожает до 800 рублей. Отметим, что в Эрмитаже действует более двадцати льготных категорий. Так, на бесплатный вход могут рассчитывать студенты любых образовательных учреждений, пенсионеры-граждане РФ, а также маленькие дети и школьники.