Билет в Эрмитаж для иностранцев подорожает до 800 рублей

Билет в Эрмитаж для иностранцев подорожает до 800 рублей
Посетителям также доступен бесплатный вход в Эрмитаж каждый третий четверг месяца. Фото: Baltphoto

Уже с 4 февраля 2020 года Государственный Эрмитаж поднимет цены на единый входной билет в музей до 800 рублей. Правда, подорожание коснется только иностранных граждан.

На сегодняшний день стоимость билета в главные здания Эрмитажа для иностранных туристов составляет 700 рублей. Таким образом, рост цены составит 100 рублей. Для всех прочих категорий граждан, включая жителей Беларуси, стоимость входа останется неизменной — 400 рублей.

Отметим, что в Эрмитаже действует более двадцати льготных категорий. Так, на бесплатный вход могут рассчитывать студенты любых образовательных учреждений, пенсионеры-граждане РФ, а также маленькие дети и школьники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, эпидемия коронавируса может чувствительно отразиться на посещаемости музея.

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Билет в Эрмитаж для иностранцев подорожает до 800 рублей
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