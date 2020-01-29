Коронавирус может стать причиной падения посещаемости в Эрмитаже

Директор Государственного Эрмитажа в Петербурге Михаил Пиотровский рассказал, что музей ожидает спада посещаемости. Причиной этого стала вспышка нового коронавируса в Китае, из-за которой введены ограничения.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова Пиотровского, падение посещаемости не должно сказаться на планах самого Эрмитажа. Тем не менее, из-за отсутствия в городе китайских туристов, в музее будет заметно сокращение количества посетителей.

Директор Эрмитажа отметил, что все недовольные количеством китайских туристов в Петербурге смогут возрадоваться. Также он подчеркнул, что теперь количество платящих полную цену билета туристов станет меньше, поскольку большинство из них приезжают именно из азиатских стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за вспышки коронавируса Петербург не примет 7 тысяч китайских туристов.