Коронавирус может стать причиной падения посещаемости в Эрмитаже

Коронавирус может стать причиной падения посещаемости в Эрмитаже
Михаил Пиотровский. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Директор Государственного Эрмитажа в Петербурге Михаил Пиотровский рассказал, что музей ожидает спада посещаемости. Причиной этого стала вспышка нового коронавируса в Китае, из-за которой введены ограничения.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова Пиотровского, падение посещаемости не должно сказаться на планах самого Эрмитажа. Тем не менее, из-за отсутствия в городе китайских туристов, в музее будет заметно сокращение количества посетителей.

Директор Эрмитажа отметил, что все недовольные количеством китайских туристов в Петербурге смогут возрадоваться. Также он подчеркнул, что теперь количество платящих полную цену билета туристов станет меньше, поскольку большинство из них приезжают именно из азиатских стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за вспышки коронавируса Петербург не примет 7 тысяч китайских туристов.

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