Из-за вспышки коронавируса Петербург не примет 7 тысяч китайских туристов

Из-за вспышки коронавируса Петербург не примет 7 тысяч китайских туристов
Запрет на выезд, предположительно, будет действовать до конца февраля. Фото: pixabay.com

Несколько тысяч граждан Китая, приезжающих в Северную столицу в организованных туристических группах, отменят поездку.

Китайцы должны были воспользоваться безвизовым режимом для въезда в страну. Речь идет примерно о семи тысячах человек. С понедельника, 27 января, выезд групп туристов из КНР приостановили из-за ситуации с эпидемической вспышкой коронавируса, от которого пока нет вакцины.

Такие данные опубликовала заместитель главы городского комитета по туризму Нана Гвичия. При этом официального уведомления об изменениях режима от китайских властей не поступало. Заметить это удалось благодаря электронной системе, в которой сведения о путешественниках из Поднебесной были удалены вплоть до конца февраля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские туроператоры приостановили продажу туров в Китай.

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