Новый клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыкальный коллектив выступит на конкурсе Евровидение-2020, набрал на видеохостинге YouTube свыше миллиона просмотров за десять часов с момента публикации.

Ролик был опубликован на официальном канале Евровидения.

В четверг, 12 марта на Первом канале состоялась премьера песни Uno, с которой группа Little Big поедет на «Евровидение».

Напомним, 2 марта в программе «Вести» на Первом канале сообщили, что от России на «Евровидение 2020» поедет петербургская группа Little Big.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году. Свое решение Билан объяснил тем, что организаторы не выполнили свои условия, а у него самого появились другие планы.