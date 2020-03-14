Банки увеличивают ставки по ипотеке из-за падения рубля

Несколько банков сделали это в пятницу, 13 марта. Другие пока пересматривают ставки.

Ставки поднялись на 1,5 п.п в «Юникредит банке» — теперь онр составляют 10,4 — 13,5% годовых. Транскапиталбанк тоже повысил ставки на 1,5 п.п, но сделал исключение для «семейной ипотеки». Теперь ставки варьируются от 9,99% до 10,29%. Ставка кредита под залог собственного имущества поднялась до 15,49% — 16,49%. Об этом сообщают Ведомости с ссылкой на руководителя отдела мониторинга маркетингового агенства Marcs.

На 1-2% увеличит ставки по ипотеке и «Абсолют банк». Альфа-банк, «ФК открытие» и Росбанк продолжают наблюдать за экономической ситуацией. В связи с этим, в будущем повышение ставок возможно.

Если экономическая ситуация продолжит оставаться нестабильной, или вовсе усугубится, то повышение ставок отразится не только на новых заемщиках, но и на тех, у кого ипотека уже была одобрена ранее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что долги россиян по ипотекам превысили 7 триллионов рублей.