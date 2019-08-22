Долги россиян по ипотекам превысили 7 триллионов рублей

По статистике спрос на ипотеку в России постепенно падает. Фото: Pixabay

По статистике спрос на ипотеку в России постепенно падает. Фото: Pixabay

Ипотечный долг россиян впервые в истории достиг такой высокой отметки.

Международная аналитическо-консалтинговая сеть FinExpertiza провела анализ, согласно которому совокупный долг россиян по ипотеке составил 7 триллионов рублей. Эта цифра на два с половиной триллиона больше, чем в начале 2014 года.

Только в первой половине 2019 рост составил больше 9%, а точнее 592,2 миллиарда рублей. Еще в январе этого года россияне были должны 6,4 триллиона, но к настоящему моменту задолженность возросла до 7 триллионов рублей.

Также в исследовании сообщается, что самые большие суммы наблюдаются на территории Москвы и Санкт-Петербурга, а самые маленькие в Ингушетии.

Председательница совета директоров FinExpartiza Елена Трубникова считает, что причина больших задолженностей в финансовой неграмотности населения. По ее мнению, россияне руководствуются принципом «авось отдам», а затем в результате неплатежеспособности появляются большие долги.

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