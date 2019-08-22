Кандидатка снята с выборов за пост «ВКонтакте»

На этот раз по факту нарушения правил самой социальной сети.

Сегодня 22 августа суд Красногвардейского района отказал в участии в выборах в муниципалитет «Ржевка» самовыдвиженке Олесе Буятановой. Причиной стала ее публкация на своей страничка в социальной сети «ВКонтакте». Кандидатка опубликовала текст, в котором рассказала об участии в выборах и написала хэштег с просьбой голосовать за ее кандидатуру.

В суд на Буятанову подала ее потенциальная соперница кандидатка от партии «Единая Россия» Светлана Митина. В своем иске Светлана подчеркнула, что такой пост является агитацией, которая запрещена в социальной сети «ВКонтакте» и нарушает авторские права. Также Митина отметила, что соцсеть является интеллектуальной собственностью, поэтому пользоваться ею можно только по правилам, прописанным в официальном документе.

Суд в свою очередь поддержал иск, а Олеся Буятанова снята с участия в муниципальных выборах.

Напомним, что правила социальной сети «ВКонтакте» действительно запрещают размещение политической рекламы, но с одной оговоркой: если это реклама является коммерческой и пользователь платит за нее деньги администрации «ВКонтакте».

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