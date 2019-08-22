4000 билетов «Спартак» подарил «Зениту»

Московский футбольный клуб выделил петербургскому крупную гостевую квоту.

В Москве 1 сентября в 19:00 по московскому времени пройдет матч между столичным «Спартаком» и «Зенитом». Болельщикам петербургской команды подарили 4236 билетов, стоимость каждого из которых составляет минимум 1500 рублей.

Бесплатное место в секторе «сине-бело-голубых» смогут получить только болельщики с пропиской в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Напомним, что команды будут соревноваться в рамках восьмого тура Чемпионата России по футболу, матч пройдет на стадионе «Открытие Арена».

Ранее GazetaSPB сообщила о том, как «Зенит» поздравил Артема Дзюбу с днем рождения.