В Германии оценили шансы группы LIttle Big на победу в «Евровидении»

Журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин прокомментировал решение отправить на Евровидение от России группу Little Big, оценив при этом шансы коллектива на победу в конкурсе.

Он отметил, что новая песня, с которой группа поедете на «Евровидение» является хорошей сатирой.

«Самое важное в хорошей сатире — это очень серьезное лицо. С этим Илья Прусикин и его коллеги по группе Little Big справляются в совершенстве», — пишет автор статьи.

По его словам, у Little Big есть шанс добиться успеха в финале конкурса, указал автор статьи. При это он отметил, что помешать победе коллектива может только отмена конкурса из-за коронавируса.

В четверг, 12 марта на Первом канале состоялась премьера песни Uno, с которой группа Little Big поедет на «Евровидение».

Напомним, 2 марта в программе «Вести» на Первом канале сообщили, что от России на «Евровидение 2020» поедет петербургская группа Little Big.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году. Свое решение Билан объяснил тем, что организаторы не выполнили свои условия, а у него самого появились другие планы.