«Трезиниевские чтения» перенесли из-за коронавируса

Вторая научно-практическая конференция «Трезиниевские чтения» должна была пройти 14 апреля в СПбГАСУ. Оргкомитет отложил проведение мероприятия из-за распространения коронавируса COVID-19.

«Перенос конференции – это лучший способ гарантировать безопасность нашим докладчикам и слушателям, – говорит заместитель председателя оргкомитета конференции Павел Черняков. – Кстати, первый архитектор Петербурга Доменико Трезини заключил в 1703 году контракт всего на один год работы в России. Однако в итоге прожил в ней 31 год. Он пережил почти всех иностранных зодчих, приглашенных Петром Первым в Россию: и Жан-Батиста Леблона, и Никола Микетти, и Андреаса Шлютера, и Николая Гербеля, и Джованни Мария Фонтана. Мы не знаем, в чем был секрет Трезини – в богатырском здоровье, психическом равновесии или в зарядке по утрам, но уж если мы назвали и конкурс, и конференцию в его честь, то должны заботиться о спикерах и гостях не меньше, чем Доменико о своем здоровье. Я уверен, что конференцию, названную в честь Трезини, не испугать коронавирусом, и впереди нас ждут и Вторые, и Третьи, и последующие “Трезиниевские чтения”. А сейчас нам всем надо подумать о своем здоровье и здоровье своих близких, беря пример с Доменико Андреа Трезини».

О новой дате проведения конференции будет сообщено позже. В этом году конференция должна была пройти 14 апреля в СПбГАСУ.

С более подробной информацией об архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини» можно ознакомиться на веб-сайте https://goldtrezzini.ru

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