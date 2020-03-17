Little Big возьмет на «Евровидение» танцора из клипа

Группа Little Big заявила , что возьмет на Евровидение танцора из клипа Дмитрия Красилова.

Участники группы отметили, что один из самых популярных вопросов — поедет ли танцор в сиреневом костюме, который появился в клипе песни для конкурса Uno.

«Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!», — сообщила группа в Instagram.

В четверг, 12 марта на Первом канале состоялась премьера песни Uno, с которой группа Little Big поедет на «Евровидение».

Напомним, 2 марта в программе «Вести» на Первом канале сообщили, что от России на «Евровидение 2020» поедет петербургская группа Little Big.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году.