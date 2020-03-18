Ночью в Колпино задержали вора, который проник в продуктовый магазин

Росгвардейцы задержали ранее судимого злоумышленника, который под покровом ночи проник в продуктовый магазин и сбежал с украденным продовольствием.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе УВО, в половину четвертого утра 18 марта патруль Росгвардии остановил мужчину, который шел по Колпинской улице с пятью пакетами продуктов в руках и гвоздодером.

При виде правоохранителей мужчина выбросил все вещи и рванул в сторону кустов. Там росгвардейцы его и задержали и передали полиции.

Задержанный сразу указал правоохранителям на магазин, который он обнес. Ранее он был судим за хулиганство и угрозу убийством.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино задержали мужчину, купившего поддельные купюры в даркнете.