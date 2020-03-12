В Колпино задержали мужчину, купившего поддельные купюры в даркнете

В Колпино задержали мужчину, купившего поддельные купюры в даркнете
Он купил на интернет-площадке две поддельные купюры номиналом в пять тысяч рублей. Фото: pixabay

Петербургская полиция задержала жителя Колпино, который расплатился за сигареты и портативную музыкальную колонку поддельными купюрами.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 23-летний злоумышленник был задержан накануне утром, 11 марта, возле дома №16 по улице Танкистов в Колпино. Стражи порядка изобличили его в том, что он купил на интернет-площадке две поддельные купюры номиналом в пять тысяч рублей.

Полиция также установила два десятка фактов аналогичных преступлений в Петербурге. 12 марта в отношении неустановленного лица было открыто уголовное дело по факту изготовления и сбыта поддельных денег.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец, расплатившийся за доставку еды поддельными купюрами, отделался «условкой».

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