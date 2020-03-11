Петербуржец, расплатившийся за доставку еды поддельными купюрами, отделался «условкой»

В Петербурге прокуратура Выборгского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина расплатился за доставку еды поддельными купюрами.

Преступный инцидент произошел в октябре прошлого года. Подсудимый заказал в ресторане суши с доставкой на дом на сумму 459 рублей и расплатился с курьером купюрой «банка приколов» номиналом 5 тыс. рублей.

Как сообщили в прокуратуре города, сотрудники ресторана обнаружили подделку и обратились в полицию. Впоследствии у петербуржца были найдены еще 3 аналогичных купюры.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 3 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

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