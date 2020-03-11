Неизвестный бросил иномарку у ж/д путей в районе Мурино

В районе Мурино заметили автомобиль без номеров. Неизвестный автолюбитель бросил иномарку совсем рядом с железной дорогой.
Обо всем стало известно сегодня, 11 марта. Фотографиями машины очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
«Фольксваген» стоит в плотную к Ж/Д путям Сосновского направления между станциями Мурино и Девяткино», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».
Автор записи также отметил, что вывезти легковушку без спецтехники вряд ли получится. Машина стоит так близко к дороге, что поезд, проходящий по путям, вполне может задеть ее.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Краснопутиловской улице спасатели потушили горящий железобетонный гараж.