Неизвестный бросил иномарку у ж/д путей в районе Мурино

Неизвестный бросил иномарку у ж/д путей в районе Мурино
Иномарка без номеров. Фото: vk.com/spb_today

В районе Мурино заметили автомобиль без номеров. Неизвестный автолюбитель бросил иномарку совсем рядом с железной дорогой.

Обо всем стало известно сегодня, 11 марта. Фотографиями машины очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Фольксваген» стоит в плотную к Ж/Д путям Сосновского направления между станциями Мурино и Девяткино», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Автор записи также отметил, что вывезти легковушку без спецтехники вряд ли получится. Машина стоит так близко к дороге, что поезд, проходящий по путям, вполне может задеть ее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Краснопутиловской улице спасатели потушили горящий железобетонный гараж.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
иномарка мурино новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бывший полицейский извинился перед Иваном Голуновым
Английскую набережную частично перекроют для съемок фильма «Изгои»
Петербургский художник показал «гм-воробьев» и турбомобили на Удельной
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян из-за коронавируса
В Заводском переулке дотла сгорела машина
На улице Дыбенко трамвай протаранил легковушку
Роспотребнадзор проверит черную питьевую воду в Усть-Луге
Петербуржец, расплатившийся за доставку еды поддельными купюрами, отделался ...