Неизвестный бросил иномарку у ж/д путей в районе Мурино

В районе Мурино заметили автомобиль без номеров. Неизвестный автолюбитель бросил иномарку совсем рядом с железной дорогой.

Обо всем стало известно сегодня, 11 марта. Фотографиями машины очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Фольксваген» стоит в плотную к Ж/Д путям Сосновского направления между станциями Мурино и Девяткино», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Автор записи также отметил, что вывезти легковушку без спецтехники вряд ли получится. Машина стоит так близко к дороге, что поезд, проходящий по путям, вполне может задеть ее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Краснопутиловской улице спасатели потушили горящий железобетонный гараж.