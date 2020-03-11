На Краснопутиловской спасатели два часа тушили горящий железобетонный гараж

Спасатели боролись с огнем около двух часов. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Спасатели боролись с огнем около двух часов. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

На Краснопутиловской улице в Петербурге спасатели тушили пожар в одном из гаражей. Сотрудники боролись с огнем около двух часов.

Все случилось сегодня утром, 11 марта. В дежурную часть поступил сигнал о возгорании. К месту ЧП оперативно прибыли 10 спасателей.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в результате пожара полностью выгорел железобетонный гараж площадью 6×3 метров.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания. Сведения о возможных пострадавших не поступали.

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