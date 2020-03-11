Умирающий от туберкулеза бомж-рецидивист признался в убийстве двух человек в Ленобласти

В Ленобласти бездомный мужчина дал признательные показания по убийству, совершенному более 20 лет назад. Он признался в двух преступлениях.

По словам 45-летнего мужчины, в октябре 1999 года он, при попытке обчистить частный дом деревне Кикерино, зарезал двух мужчин. Чтобы скрыть следы — поджог постройку.

Как стало известно gazeta.spb.ru, обо всем бомж рассказал в июле прошлого года, будучи в туберкулезной больнице. В декабре он скончался в медучреждении.

И до и после этого убийства он не раз привлекался к уголовной ответственности. Последний раз — за оскорбление представителя власти.

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