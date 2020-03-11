Умирающий от туберкулеза бомж-рецидивист признался в убийстве двух человек в Ленобласти

Умирающий от туберкулеза бомж-рецидивист признался в убийстве двух человек в Ленобласти
На счету бездомного умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство. Фото: Pixabay

В Ленобласти бездомный мужчина дал признательные показания по убийству, совершенному более 20 лет назад. Он признался в двух преступлениях.

По словам 45-летнего мужчины, в октябре 1999 года он, при попытке обчистить частный дом деревне Кикерино, зарезал двух мужчин. Чтобы скрыть следы — поджог постройку.

Как стало известно gazeta.spb.ru, обо всем бомж рассказал в июле прошлого года, будучи в туберкулезной больнице. В декабре он скончался в медучреждении.

И до и после этого убийства он не раз привлекался к уголовной ответственности. Последний раз — за оскорбление представителя власти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Передовой улице нашли труп жителя Новгородской области.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть признание убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Охранников в шесть раз больше, чем нужно
В Тихвине строительную компанию оставили без экскаватора за 3,5 миллиона
На Маршала Захарова ночью мужчину ударили ножом за нарушение тишины
В Петербурге заочно осудили историка, купившего секретные карты Генштаба
В Ленобласти проверят систему оповещения населения при ЧС
Finnair сокращает места на рейсах в Петербург из-за короновируса
В Петербурге раскрыта кража железнодорожных деталей
Умирающий от туберкулеза бомж-рецидивист признался в убийстве двух человек ...