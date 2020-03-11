На Передовой нашли труп жителя Новгородской области

В Московском районе Петербурга нашли труп с синяками на груди. Погибшим оказался житель Новгородской области.

Обо всем стало известно в среду, 10 марта. В 9:37 в отдел полиции поступило сообщение о том, что у дома №2 по Предпортовой улице лежит труп мужчины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, к месту ЧП оперативно прибыли правоохранители. Сотрудники обнаружили тело с гематомами грудной клетки. Установлена личность погибшего: жителю Новгородской области было 42 года. Полицейские нашли у погибшего два мобильных телефона.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кингисеппе женщина схватилась за нож после распития спиртного с сожителем.