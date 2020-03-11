В Кингисеппе женщина схватилась за нож после распития спиртного с сожителем

В Кингисеппском районе Ленобласти правоохранители задержали женщину, которая ножом ударила своего сожителя.

Преступный инцидент произошел в среду, 10 марта, в квартире дома 35 по Крикковскому шоссе. В полицию поступило сообщение из медучреждения о ножевом ранении мужчины.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, на место происшествия прибыли полицейские, где обнаружили мужчину с колото-резаным ранением брюшной полости. Пострадавшим оказался 46-летний хозяин квартиры. Безработный мужчина в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

Там же сотрудники задержали 49-летнюю женщину, которая, в результате ссоры, возникшей после алкогольного застолья, вонзила нож в своего сожителя.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Злоумышленнице назначена подписка о невыезде.

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