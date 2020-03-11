Петербурженка получила срок за драку в детском саду

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Петербурге прокуратура Адмиралтейского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Все произошло в феврале прошлого года. В коридоре детского сада №45 Адмиралтейского района между подсудимой и потерпевшей произошел конфликт. Причиной ссоры стала открытая нараспашку входная дверь дошкольного учреждения. Подсудимой не понравилось, что потерпевшая держала приоткрытой входную дверь для того, чтобы проехать с коляской.

Как сообщили в прокуратуре города, между женщинами началась драка, в ходе которой подсудимая нанесла потерпевшей несколько ударов по различным частям тела, схватила за волосы, поцарапала губу, ударила коленом в область лба и нанесла не менее 8 ударов складным ножом по голове последней.

Суд признал жительницу виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца.

Приговор не вступил в законную силу.

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