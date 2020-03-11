В Петербурге задержали трех разбойников, лишивших украинца 305 тысяч

В Петербурге задержали трех разбойников, лишивших украинца 305 тысяч
Правоохранители при поддержке СОБР Росгвардии задержали троих злоумышленников. Фото: Pixabay

В Северной столице задержали подозреваемых в разбойном нападении в Красносельском районе. В момент происшествия трое злоумышленников с пистолетом силой вымогали у мужчины деньги.

Преступный инцидент произошел 25 декабря прошлого года. 10 марта правоохранители при поддержке СОБР Росгвардии задержали троих членов преступной группы —мужчин в возрасте от 26 до 30 лет.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе обысков в квартире одного из них нашли охолощенный автомат и холостые патроны к нему, два муляжа гранат, 8 смартфонов, сим-карты и флешки, а также два пневматических пистолета, поддельное удостоверение сотрудника ФСБ и печати.

Один из членов группы в прошлом уже был судим за разбой, другой — за применение насилия в отношении представителя власти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Парголово бомж вонзил нож в шею собутыльника. Пострадавшего госпитализировали.

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