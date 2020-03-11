В Парголово бомж вонзил нож в шею собутыльника

В Выборгском районе Петербурга правоохранители задержали подозреваемого в покушении на убийство. Бомж ударил ножом собутыльника.

Преступный инцидент случился во вторник, 10 марта, в Парголово. Среди ночи в полицию позвонил мужчина и рассказал, что у дома №91 по улице Первого мая неизвестный ударил ножом его знакомого.

Как стало известно gazeta.spb.ru, к месту ЧП выехал наряд полиции. Там сотрудники задержан 59-летнего мужчину: полицейские установили, что после распития спиртного, он ударил 52-летнего приятеля ножом. Ранее подозреваемый был неоднократно судим.

Пострадавшего госпитализировали. Медики диагностировали у него колото-резаное ранение шеи, проникающее в грудную полость, состояние — тяжелое.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге приезжему рецидивисту добавили еще год к приговору за угрозы судье.