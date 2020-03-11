В Выборге рецидивисту добавили еще год к приговору за угрозы судье

В Выборгском районе суд вынес приговор гражданину Украины, который обвинялся в угрозах и оскорблениях судьи.
Все случилось 5 апреля прошлого года. Ранее судимый 31-летний злоумышленник находился в зале одного из городских судов Ленобласти. Суд собирался продлить злоумышленнику срок содержания под стражей. Но мужчину такое решение не устроило, он стал угрожать судье убийством.
Как сообщили в прокуратуре Ленобласти, в результате суд приговорил его к одному году лишения свободы.
Учитывая ранее вынесенный приговор, за решеткой злоумышленник проведет три года и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима.
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