В Выборге рецидивисту добавили еще год к приговору за угрозы судье

В Выборге рецидивисту добавили еще год к приговору за угрозы судье
Приговор не вступил в законную силу. Фото: Pixabay

В Выборгском районе суд вынес приговор гражданину Украины, который обвинялся в угрозах и оскорблениях судьи.

Все случилось 5 апреля прошлого года. Ранее судимый 31-летний злоумышленник находился в зале одного из городских судов Ленобласти. Суд собирался продлить злоумышленнику срок содержания под стражей. Но мужчину такое решение не устроило, он стал угрожать судье убийством.

Как сообщили в прокуратуре Ленобласти, в результате суд приговорил его к одному году лишения свободы.

Учитывая ранее вынесенный приговор, за решеткой злоумышленник проведет три года и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе вспыхнул сарай, а позже огонь охватил и рядом стоящую баню.

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