В Пушкинском районе пожарные тушили сарай и баню

Спасатели боролись с огнем около часа. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Спасатели боролись с огнем около часа. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Пушкинском районе Северной столицы ранним утром загорелся сарай. Пламя также охватило находящуюся рядом баню.

Все случилось в среду, 11 марта, на Волхонском шоссе, 86. Сигнал о ЧП поступил в пожарно-спасательную часть в 4:40. К месту происшествия выехали 10 спасателей.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на участке горели дощатый сарай и баня.

Спасателям потребовалось меньше получаса, чтобы потушить пламя. Сарай полностью сгорел, а у бани обгорела кровля на площади десяти квадратных метров.

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