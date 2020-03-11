В Пушкинском районе пожарные тушили сарай и баню

В Пушкинском районе пожарные тушили сарай и баню
Спасатели боролись с огнем около часа. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Пушкинском районе Северной столицы ранним утром загорелся сарай. Пламя также охватило находящуюся рядом баню.

Все случилось в среду, 11 марта, на Волхонском шоссе, 86. Сигнал о ЧП поступил в пожарно-спасательную часть в 4:40. К месту происшествия выехали 10 спасателей.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на участке горели дощатый сарай и баня.

Спасателям потребовалось меньше получаса, чтобы потушить пламя. Сарай полностью сгорел, а у бани обгорела кровля на площади десяти квадратных метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине расторгли фиктивный брак местного жителя и мигрантки.

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