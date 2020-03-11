В Гатчине расторгли фиктивный брак россиянина и мигрантки

В Гатчинском районе Ленобласти выявили фиктивный брак: кольцами обменялись гражданка Таджикистана и местный житель.
Брак между россиянином и приезжей из Таджикистана был зарегистрирован в апреле прошлого года. При этом проверка показала, что молодожены как до момента, так и после заключения брака вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, детей и совместной собственности не имеют. То есть, их брак является фиктивным и нарушает Семейный кодекс РФ.
Как сообщает прокуратура области, заключение брака позволяет иностранцу длительное время находиться на территории РФ и является одним из способов легализации незаконной миграции.
Прокуратура направила в суд иск о признании брака недействительным. Суд удовлетворил требование прокуратуры.
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