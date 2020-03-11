В поселке Прилесье спасатели потушили полыхающий частный дом

В Ломоносовском районе Ленобласти спасатели тушили пожар в частном доме. Постройка вспыхнула ранним утром.

Все случилось сегодня, 11 марта, в поселке Прилесье. Сообщение о ЧП поступило дежурному в 5:11.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, к месту происшествия прибыли восемь сотрудников пажарно-спасательной части на двух спецмашинах. Они тушили пламя более часа.

Площадь пожара составила 51 квадратный метр.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре в Кингисеппе. Пламя тушили 12 спасателей.