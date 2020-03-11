В Кингисеппе горел частный дом

Справиться с огнем удалось в 00:20. Фото: Pixabay

Справиться с огнем удалось в 00:20. Фото: Pixabay

В Кингисеппе произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Пожар произошел вечером 10 марта, сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти.

Частный дом загорелся на улице Клубная. Сообщение о пожаре поступило в 23:34. В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 00:20. Информации о пострадавших не поступало.

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