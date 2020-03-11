В Кингисеппе горел частный дом

В Кингисеппе произошел пожар. Там загорелся частный дом.
Пожар произошел вечером 10 марта, сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти.
Частный дом загорелся на улице Клубная. Сообщение о пожаре поступило в 23:34. В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.
Справиться с огнем удалось в 00:20. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Трефолева дотла сгорел автомобиль. В Кировском районе Северной столицы вспыхнул автомобиль марки Honda.