На Трефолова дотла сгорел автомобиль Honda

Спасатели справились с огнем за полчаса. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Спасатели справились с огнем за полчаса. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Кировском районе Северной столицы вспыхнул автомобиль марки Honda. Пожарным потребовалось полчаса, чтобы потушить пламя.

Все произошло сегодня, 3 марта, 11:21. В пожарно-спасательную часть поступил сигнал о возгорании у дома №2 по улице Трефолева. К месту происшествия оперативно прибыли девять сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, иномарка выгорела по всей площади.

К 11:50 пламя удалось потушить.

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