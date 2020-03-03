На Трефолова дотла сгорел автомобиль Honda

В Кировском районе Северной столицы вспыхнул автомобиль марки Honda. Пожарным потребовалось полчаса, чтобы потушить пламя.
Все произошло сегодня, 3 марта, 11:21. В пожарно-спасательную часть поступил сигнал о возгорании у дома №2 по улице Трефолева. К месту происшествия оперативно прибыли девять сотрудников на двух спецмашинах.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, иномарка выгорела по всей площади.
К 11:50 пламя удалось потушить.
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