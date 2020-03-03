На Трефолова дотла сгорел автомобиль Honda

На Трефолова дотла сгорел автомобиль Honda
Спасатели справились с огнем за полчаса. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Кировском районе Северной столицы вспыхнул автомобиль марки Honda. Пожарным потребовалось полчаса, чтобы потушить пламя.

Все произошло сегодня, 3 марта, 11:21. В пожарно-спасательную часть поступил сигнал о возгорании у дома №2 по улице Трефолева. К месту происшествия оперативно прибыли девять сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, иномарка выгорела по всей площади.

К 11:50 пламя удалось потушить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об аварии на Брантовской улице. Легковушки столкнулись на выезде из ТЦ.

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