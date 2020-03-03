Легковушки разбились на выезде из «Охта-Молла» на Брантовской

В Красногвардейском районе Петербурга столкнулись два легковых автомобиля. Машины не поделили дорогу на выезде из ТЦ «Охта-Молл».
Дорожный инцидент случилась сегодня, 3 марта, на Брантовской улице. Кадрами с мета аварии очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
По сообщениям пользователей, автомобиль KIA зацепил выезжавшую с парковки ТЦ Toyota Camry.
В данный момент сообщений о пострадавших не поступали.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что силовики нагрянули с проверкой на Калининскую овощебазу.