Силовики нагрянули с проверкой на Калининскую овощебазу

Силовики нагрянули с проверкой на Калининскую овощебазу
Калининская овощебаза. Фото: vk.com/spb_today

В Калининской овощебазе на проспекте Непокоренных сотрудники полиции устроили профилактический рейд.

Все произошло во вторник, 3 марта. Утром очевидцы заметили, как в сторону базы проехала колонна спецмашин. Они уточнили, что насчитали не менее 14 транспортных средств.

В пресс-службе Главного управления МВД по городу и Ленобласти подтвердили, что сегодня на базе проводится рейд. Правоохранители решили оценить общественный порядок, проверив регистрацию работников рынка, а также склады.

В результате правоохранители проверили около 200 иностранных граждан, находившихся на территории овощебазы. Порядка 40 из них доставлены в отдел полиции для дополнительной проверки на соблюдение миграционного законодательства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы поделились кадрами с проспекта Непокоренных, на которых зафиксированы служебные машины. Видеозапись опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

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Силовики нагрянули с проверкой на Калининскую овощебазу
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