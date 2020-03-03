Очевидцы: Калининскую овощебазу на Политехнической оцепил ОМОН

Калининскую овощебазу оцепил ОМОН. По словам очевидцев, по Политехнической улице в сторону базы проехала колонна спецмашин.

Обо всем стало известно сегодня, 3 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«На Пискаревке похожая колона была, но там больше ПАЗиков было. Я насчитала 14», — написала подписчица.

Пользователи соцсети предположили, что на овощебазе идет рейд против нелегальных мигрантов. Так это или нет — пока неизвестно.

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