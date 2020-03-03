На Софийской мошенница «выменяла» у пенсионерки 200 тысяч

Во Фрунзенском районе Петербурга правоохранители разыскивают злоумышленницу, которая обманным путем похитила деньги у пожилой жительницы.

Все случилось в понедельник, 2 марта, в доме №16/1 по Софийской улице. В отдел полиции обратилась 82-летняя гражданка. Она попросила привлечь к ответственности неизвестную женщину, которая, под предлогом обмена денежных средств, похитила у нее 200 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, женщина зашла в квартиру к пенсионерке, а после поспешно скрылась.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец обвиняется в разбойном нападении на банк и легализации преступных доходов.