В Колпино будут судить петербуржца, который обчистил банк, а после перевел часть денег матери

Прокуратура Колпинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербуржца. Мужчина обвиняется в разбойном нападении на банк и легализации преступных доходов.

Преступный инцидент произошел в сентябре прошлого года. По данным следствия, обвиняемый ворвался в офис ПАО «Совкомбанк» с пневматическим газобаллонным пистолетом. Под угрозой сотрудникам кредитной организации он потребовал пройти с ним к кассе и передать деньги.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, из банка мужчина скрылся с 8,2 млн рублей.

После злоумышленник перевел часть денежных средств на банковский счет своей матери, приобрел машину и ряд других ценных предметов.

Уголовное дело рассмотрит Колпинский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с двумя автобусами на Фильтровском шоссе.