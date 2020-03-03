На Фильтровском шоссе два автобуса попали в ДТП и грозят создать пробку

На проезжей части Фильтровского шоссе произошло ДТП с участием автобусов. Очевидцы сообщают, что один из них является маршруткой. ДТП угрожает превратиться в неприятную пробку.

Авария случилась сегодня, 3 марта, возле переезда Московского шоссе на Фильтровском шоссе.

«Маршрутка влезла под автобус со стороны Павловска», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей дорожного инцидента, авария уже скоро станет причиной большой пробки.

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