В России умер первый пациент с коронавирусом

В России умер первый пациент с коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

В России зафиксирован первый случай смерти от инфекции COVID-19. Скончалась 79-летняя жительница Москвы.

Пожилая женщина попала в больницу 13 марта. Как сообщили в оперативном штабе, медики отметили, что помимо коронавирусной инфекции, у пациентки были диагностированы и другие тяжелейшие хронические заболевания, такие как диабет, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и другие.

Врачи также добавили, что пенсионерке проводили стенирование коронарных артерий.

Всех членов семьи скончавшейся проверили на новый вирус. Тяжелых симптомов у них не зафиксировано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга сменили метро на такси из-за коронавирусной инфекции. В городской подземке значительно снизился пассажиропоток. Это связано с тем, что у части петербуржцев отпала надобность в перемещении по городу.

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